Какие негативные последствия для здоровья может иметь аллергия

Обычно весенняя аллергия у нас ассоциируется с заложенным носом и слезящимися глазами. Но на самом деле она воздействует на организм человека сильнее, чем кажется.

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Пыльца, споры плесени и другие частицы, переносимые по воздуху, вызывают назальную аллергию у людей. Кроме того, эти весенние аллергены могут спровоцировать астму и экзему. В частности, у человека могут начаться хрипы, кашель, проблемы с дыханием из-за сужения дыхательных путей. То есть полноценный приступ астмы.

Весенние аллергены в сочетании с более высокими температурами могут поражать и кожу. В результате у человека начнётся обострение экземы — хронического воспалительного кожного заболевания.

Из-за пыльцы растений глаза у человека могут краснеть и опухать. Также типичные симптомы аллергии включают зуд, покраснение, жжение, слезотечение, тёмные круги под глазами, опухание век.

Назальная (носовая аллергия) часто приводит к астме, глазная — к насморку, чиханию, заложенности носа.