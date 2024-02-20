Названы главные причины укачивания на корабле

«Морская болезнь» (укачивание) чаще всего развивается из-за дисбаланса функционирования подсистем ЦНС (вестибулярной, оптической, слуховой), рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что риск возникновения кинетоза возрастает после употребления спиртного или тяжелой жирной пищи менее чем за четыре часа до рейса (яхта, пароход или лайнер).

Причиной этому состоянию является дисбаланс функционирования подсистем ЦНС (вестибулярной, оптической, слуховой и вестибулярной). Причинами такого состояния являются: спиртное, газировка и чрезмерное употребление пищи, в том числе тяжелой и жирной пищи менее чем за четыре часа до рейса, — добавила Заплавнова.

По ее словам, проблемы возникают из-за сильного волнения на море или океане, а также из-за раздражающих внешних факторов: гул мотора парохода или яхты, духота или запах топлива. Медик подчеркнула, что «морская болезнь» развивается на фоне недугов, связанных с ЖКТ, сердцем и сосудами.

Патологии со стороны центральной нервной системы. Функциональные расстройства ЦНС могут привести к гипервозбудимости, неадекватной реакции структур, принимающих импульс от рецепторов сенсорной системы. Движение предметов. Мелькающие перед глазами объекты нередко приводят к возникновению чувства тошноты, боли в затылке, головокружению, — рассказала Заплавнова.

Она отметила, что риск кинетоза повышен у беременных женщин, а также у людей с хронической мигренью.