Эксперты назвали простые способы, как избежать диабета

Врачи всё чаще говорят об обратимости преддиабета. По данным Американской диабетической ассоциации, лишь в 70% случаев он переходит в диабет второго типа. Об этом пишет РИА Новости.

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Преддиабет — это стадия, предшествующая сахарному диабету. У него два этапа. При нарушении гликемии уровень глюкозы в крови натощак колеблется от 5,6 до 6,9 миллимоля на литр. При проблемах с толерантностью к глюкозе этот показатель поднимается от 7,8 до 11 миллимолей на литр.

Количество людей с первым этапом преддиабета в 2021 году составило полмиллиарда, а со вторым — более 300 миллионов. Исследование NATION, проведённое в России в 2013 году, выявило преддиабет у 19,3% участников, а к 2045 году этот процент может увеличиться ещё на десять.

Среди факторов риска — наследственность, ожирение и возраст старше 45 лет. Для постановки точного диагноза требуются лабораторные исследования: анализ венозной крови на глюкозу натощак. Её уровень у здорового человека варьирует от 4,1 до 6,1 миллимоля на литр. Показатели выше могут свидетельствовать о преддиабете или диабете.

Российские данные говорят о том, что у каждого пятого-шестого человека в стране есть преддиабет, а у каждого тринадцатого-четырнадцатого — диабет. Причём многие не знают о своём диагнозе. Заподозрить его наличие можно по избыточному весу, проблемам с зрением, высыпаниям на коже, повышенному артериальному давлению, болям в сердце или онемению в ногах.

Риск можно существенно снизить коррекцией образа жизни, в первую очередь диетой. Медики рекомендуют для профилактики уменьшить долю простых углеводов (сиропов, сладостей и т.д.) до 10% рациона, а фрукты ограничить двумя порциями в день.

Некоторые продукты (финики, белый хлеб, выпечка и другие) способны вызывать резкое увеличение уровня глюкозы в крови. Для его оценки врачи прибегают к использованию гликемического индекса. Чем он выше, тем быстрее происходит высвобождение сахара.

Диетологи рекомендуют сочетать эти продукты с клетчаткой и растительными жирами, чтобы замедлить процесс усвоения углеводов. Однако следует учесть, что в одном блюде могут быть ингредиенты с разным гликемическим индексом, и скорость усвоения глюкозы зависит от их комбинации, а также от микрофлоры кишечника.