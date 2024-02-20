Эндокринолог назвала неочевидные симптомы рака щитовидной железы

Отек шеи, затруднения при глотании, а также изменение голоса могут говорить об онкологии щитовидной железы, рассказала NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. Она подчеркнула, что на начальном этапе заболевание протекает бессимптомно.

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Поначалу рак щитовидной железы может не проявляет никаких симптомов. Но по мере роста опухоли недуг может вызывать такие признаки, как отек шеи, изменение голоса и затруднения при глотании. Значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы, — добавила Фатеева.

Медик отметила, что большое количество радиационного облучения области головы, шеи или грудной клетки, обычно в результате лечения другого рака (лимфомы, рака молочной железы и т. д.), также повышает вероятность развития онкологии щитовидной железы. По ее словам, некоторые люди подвергаются подобному воздействию на работе, например врачи-рентгенологи.

Нужен семейный анамнез рака щитовидной железы у близкого члена семьи, увеличивает риск его развития. Важный метод диагностики и профилактики рака щитовидной железы — регулярные осмотры у врача. Проведение экспертного УЗИ щитовидной железы и шеи, а также поддержание здорового образа жизни имеют первостепенное значение, — подытожила Фатеева.