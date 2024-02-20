Как пить витамины и БАДы вместе и есть ли несовместимые сочетания

Всё больше людей принимают пищевые добавки — от витамина D до магния и железа. Кто-то поддерживает здоровье, кто-то избавляется от подтверждённых дефицитов, а кто-то решил повторить за опытом друга. Чем больше разных витаминов и БАДов одновременно возникает в рационе, тем чаще придётся задумываться, как правильно их пить вместе. Врачи-эндокринологи Наталья Кирдянкина и Анастасия Калмурзина рассказали «Секрету», какие витамины и БАДы нельзя сочетать, а какие вместе станут только эффективнее.

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Сочетание БАДов и витаминов — в чём могут быть проблемы

Одновременный приём нескольких БАДов и витаминных комплексов не запрещён, но у него есть несколько потенциальных рисков.

Во-первых, как говорит Анастасия Каламурзина, возможна передозировка отдельными веществами. Такое происходит, если разные добавки содержат аналогичное вещество в высоких дозировках. Например, пациент может ежедневно принимать БАД с витамином С в составе, а затем дополнительно пить это же вещество, но уже в форме шипучки или порошка.

Во-вторых, есть риск принять одновременно несочетаемые вещества, поскольку разные витамины и БАДы взаимодействуют друг с другом по-разному. Поэтому их важно проверять на совместимость.

Порой это нужно делать даже для витаминов одной группы. Как говорит Наталья Кирдянкина, есть витамины-синергисты — их взаимодействие усиливает эффект от совместного приёма. А есть витамины-антагонисты, которые, наоборот, нейтрализуют действия друг друга.

"Хорошая сочетаемость означает, что вещества повышают биодоступность друг друга, а значит — и эффективность приёма препаратов в целом. При плохой сочетаемости витамины и минералы способны вступать в конфликт друг с другом, частично или полностью блокировать усвоение. Это не значит, что организм обязательно столкнётся с какими-либо фатальными последствиями, но вот результат такого «лечения» будет стремиться к нулю".

Анастасия Калмурзина, врач первой категории, эндокринолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге

Какие витамины и БАДы не стоит сочетать

Во-первых, стоит уделить внимание взаимодействию железа с некоторыми веществами. По словам Анастасии Калмурзиной, при одновременном приёме железа и кальция снижается усвояемость обоих элементов. Также есть нюанс в сочетании железа и витамина D.

"Сами по себе вещества не влияют друг на друга, но витамин D улучшает всасываемость кальция, который, в свою очередь, снижает биодоступность железа. Так что при одновременном приёме трёх компонентов железо лучше пить утром, а кальций с витамином D — вечером".

Анастасия Калмурзина

Во-вторых, стоит соблюдать осторожность при приёме витамина C и ряда витаминов, а также лекарств. Наталья Кирдянкина обращает внимание на то, что витамин С в высокой дозе не стоит одномоментно принимать с В12. Вдобавок с увеличением дозировки всасывание витамина С уменьшается и нарушается усвоение витаминов В1, В2, В9 и В12.

"Также при избытке (более 500 мг) витамина C в организме повышается концентрация мочевой кислоты, снижается эффективность гепарина и антидепрессантов. Его усвоению препятствуют алкоголь, курение, аспирин, парацетамол и антигистаминные препараты".

Наталья Кирдянкина, врач-эндокринолог, эксперт центра здоровья Verba Mayr

Витамин A, по словам Натальи Кирдянкиной, не стоит принимать одновременно с витамином К. Витамин В1 (тиамин) не пьют с витаминами С, В2, В3 и В6. А витамин B5 (пантотеновая кислота) не усваивается с медью, антибиотиками и сульфаниламидами.

Какие сочетания витаминов и БАДов будут полезны

«Витамин С усиливает усвоение железа. Однако в этом случае лучше, если источником витамина C будут служить овощи или фрукты. Например, препараты железа иногда советуют запивать соком из цитрусов. Витамин C также хорошо сочетается с кальцием и хромом», — говорит Анастасия Калмурзина.

А Наталья Кирдянкина добавляет, что синергистами витамина C выступают витамин А, фолиевая кислота, тиамин и пантотеновая кислота. То есть их тоже можно смело принимать вместе.

Есть полезные сочетания и для витамина D. Опрошенные «Секретом» врачи допускают его одновременный приём с кальцием, фосфором, магнием, а также омега-3 жирными кислотами.

А витамин B6, по словам Анастасии Калмурзиной, полезно комбинировать с магнием. Оба вещества улучшают биодоступность друг друга и поэтому в состав препаратов часто входят именно в тандеме. Витамин B6 также сочетается с кальцием и помогает регулировать уровень этого элемента в крови.

В целом у витаминов группы B неплохая сочетаемость между собой.

"Витамин В9 (фолиевая кислота), который поможет справиться с сухостью кожи, отлично сочетается с витаминами С, В2, В5 и В12. Синергистами витамина B2 (рибофлавина) могут быть витамины В3, В5, В6 и В9. Тиамин, или витамин В1, отлично действует в синергии с витамином В5. Витамин B5 можно соединять не только с тиамином, но и с витаминами В2, В9, С и В12. А витамин B3 (ниацин или витамин PP) эффективен в сочетании с железом и с витамином В6".

Наталья Кирдянкина

Кроме этого, Наталья Кирдянкина отмечает, что у витаминов группы А хорошее взаимодействие с витаминами Е, С, D и железом. Уже упомянутый витамин Е для более эффективного восстановления его уровня можно принимать с витамином С. Вдобавок их сочетание будет поддерживать сосудистое здоровье.