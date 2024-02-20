Дерматолог Парфенова развеяла популярный миф о папилломах

Папилломы, также известные как мягкие фибромы или акрохордоны, являются доброкачественными образованиями кожи. Они могут быть как одиночными, так и множественными и иметь различные размеры и формы. Насколько опасны папилломы и как от них избавиться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога «Клиники Фомина» Александры Парфеновой.

По ее словам, обычно папилломы появляются в местах повышенного трения, например:

шея;

подмышечные впадины;

паховые складки;

складки под молочными железами.

— Вопреки многим мифам эти образования никак не связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), — подчеркнула Парфенова.

С возрастом у 50 процентов населения их может становиться чуть больше, также часто фибромы возникают у женщин во время беременности и у людей с повышенной массой тела, отметила врач.

Папилломы не представляют серьезной угрозы для здоровья, заверила специалист. Однако они могут вызывать дискомфорт и неудобства:

— Они могут быть болезненными, если находятся в местах, где часто подвергаются постоянному трению или давлению. Кроме того, акрохордоны могут быть косметической проблемой, особенно если они находятся на открытых участках тела.

Дерматолог рассказала, что существует несколько способов удаления акрохордонов. Один из них — это хирургическое удаление, которое может быть выполнено с помощью лазера, криотерапии (замораживание), электрокоагуляции или радиоволновой деструкции.

— Я бы категорически не советовала удалять папилломы в домашних условиях с помощью различных химических растворов. Так как это может привести к серьезным ожогам мягких тканей, — предостерегла специалист.