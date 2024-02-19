Высокий уровень витамина В3 ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы

Витамин В3 содержится в белковых продуктах. Его часто используют для снижения холестерина в крови. Однако, как выяснили ученые, продукт метаболического распада витамина В3 вызывает воспаление сосудистой стенки, которое ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

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Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти всего населения Земли. К сосудистым изменениям ведет множество факторов, поэтому врачам и ученым иногда сложно понять, что именно нарушает работу сосудов и сердца. В таких случаях врачи часто начинают подозревать неправильное питание или недостаток вспомогательных питательных веществ. Витамин В3 (еще его называют никотиновой кислотой, ниацином, витамином PP) играет важную роль в обмене веществ и биосинтезе. В частности, он нормализует содержание липидов и холестерина в крови. Его недостаток вызывает пеллагру — опасную болезнь с тремя основными симптомами: деменцией, диареей и дерматитом. Несколько десятилетий врачи разных стран призывали обогащать продукты питания ниацином, чтобы избежать проблем со здоровьем у населения. В последнее время стали популярны безрецептурные пищевые добавки с никотиновой кислотой.

Однако у витамина оказалась обратная сторона. Исследователи обнаружили, что избыток витамина В3 ведет к воспалению сосудистой стенки. Дело в том, что вещество, попадая в организм, превращается в никотинамид — биологически активное соединение, помогающее синтезировать энергетические молекулы. Дальше никотинамид окисляется с образованием двух веществ, которые ученые назвали 2PY и 4PY. Чаще образуется 2PY, который быстро выводится почками. Но если человек потребляет слишком много витамина РР, то в крови накапливается 4PY. Это соединение повреждает сосудистую стенку и вызывает ее воспаление.

«Этот путь, по-видимому, вносит ранее непризнанный, но значительный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, мы можем измерить количество метаболитов в крови, а это означает, что существует потенциал для диагностического тестирования. Эти открытия закладывают основу для разработки новых подходов к противодействию последствиям этого патологического пути», — рассказал ведущий автор исследования Стенли Хейзен из Кливлендской клиники.