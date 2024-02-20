Волгоградцам подсказали, как распознать и вылечить авитаминоз

Плохое самочувствие, тревожность, депрессивные состояния, слабость и низкая работоспособность часто сопровождают нас в конце зимы. Все эти симптомы могут указывать на авитаминоз. Терапевт Рафаил Юсубов рассказал волгоградцам, как бороться с недостатком витаминов и почему не стоит сразу же покупать в аптеке БАДы.

Врач подчеркнул, что существует множество причин возникновения авитаминоза и в большей мере это зависит от того, какого конкретно витамина организму не хватает. Но при всех разновидностях этого состояния можно выделить такие симптомы, как сонливость, снижение аппетита, усталость, раздражительность. Особенно должны насторожить следующие проявления авитаминоза: повышенная кровоточивость, сухость и/или желтушность кожи, ухудшение зрения в темное время суток, анемия.

Чаще всего нехватка витаминов проявляется в холодное время года. При этом вы даже можете есть много фруктов и витаминов, но выращенные в парниках или пролежавшие всю зиму грунтовые плоды содержат недостаточное количество полезных веществ.