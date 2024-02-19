Анестезиолог рассказал, чего категорически нельзя делать перед наркозом

Анестезия в наше время безопасна, но, как и все медицинские процедуры, имеет определенные риски. Как их минимизировать и чего нельзя делать перед наркозом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-анестезиолога клиники «Рассвет» Андрея Щучко.

По словам специалиста, к опасным для жизни пациента осложнениям из-за наркоза относятся:

остановка сердца;

остановка дыхания;

тяжелые аллергические реакции.

— Однако это наблюдается крайне редко, — подчеркнул Щучко. — От врачей-анестезиологов полностью зависит жизнь пациента во время анестезии, поэтому для нас очень важна связь «пациент — врач» непосредственно перед анестезией, так как при выполнении наших рекомендаций риски осложнений практически сводятся к нулю.

Самый частый, по словам специалиста, вопрос к врачу — сколько времени не принимать пищу и не пить жидкость до анестезии?

— Этот вопрос является одним из приоритетных для врача анестезиолога-реаниматолога перед проведением планового наркоза, — говорит он. — Это связано с тем, что в состоянии наркоза защитные рефлексы пациента подавляются и отсутствует самостоятельный контроль человека за ними. Снижается тонус мышечных узлов, в связи с чем возникают риски попадания желудочного содержимого в органы дыхания (трахею, бронхи и альвеолы) — это называется аспирацией.

Кроме того, может возникнуть механическая закупорка дыхательных путей и их рефлекторное сжатие, в самих дыхательных путях происходит химический ожог тканей, так как желудочный сок содержит соляную кислоту, а она в свою очередь агрессивно влияет на органы дыхания и может вызвать серьезное повреждение легких, предупредил анестезиолог.

прекращение приема пищи пациентом за шесть часов до планового хирургического вмешательства;

интервал между последним приемом молока или молочных продуктов (кефир, сливки, ряженка и прочее) и хирургическим вмешательством тоже должен составлять не менее шести часов;

прием прозрачных жидкостей (вода, негазированные безалкогольные напитки, соки без мякоти, чай, кофе без добавления молока, сливок) прекращается за два часа до хирургического вмешательства;

допускается прием лекарственных препаратов менее чем за два часа до хирургического вмешательства, при этом пациент может запить лекарственные препараты небольшим количеством воды (до 50 мл). В связи с этим врач анестезиолог-реаниматолог дает строгие указания, включающие следующие пункты:

— При несоблюдении пациентом требований по приему пищи плановое хирургическое вмешательство отменяется и переносится на следующий день, — уточнил врач.

Кроме того, перед наркозом пациенту необходимо сообщить об имеющейся у него аллергии во избежание тяжелых реакций во время сна, добавил специалист.

— Перед операцией пациенту также следует воздержаться от всех вредных привычек, так как курение, алкоголь и запрещенные вещества могут нарушить действие анестетических препаратов во время операции, — предостерег Щучко.