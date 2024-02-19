Почему пивной алкоголизм страшнее водочного

Пристрастившимся к пиву, нужно бросать эту вредную привычку. По мнению хирурга Александра Умнова, любители пенного напитка незаметно подрывают здоровье и могут умереть от инфаркта, тромбоэмболии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Доктор подчеркнул, что пивной алкоголизм настигает человека в 3-4 раза быстрее, чем любителей крепких напитков. К тому же, выпив кружку-другую пива во время застолья, человек не ограничивается и налегает уже на напитки с большим градусом. Такой путь ведет к алкоголизму.

Эксперт напоминает, те, кто регулярно пьет пиво, обзаводится пивным животом, нарушается работа сердца и сосудов, возрастает риск умереть от приступа. Пиво быстро всасывается в кровь и могут развиться гипертония и болезни вен.