Кардиолог Варфоломеев назвал главного убийцу здоровья после 45 лет

Болезни сердца называют первым убийцей женщин старше 50 лет. Эксперты отмечают, изменения в сосудах происходят уже после 45 лет. Как считает кардиолог Олег Варфоломеев, на это влияют наследственные факторы и неправильный образ жизни.

По словам Олега Варфоломеева, после 45 лет исчезает защита сосудов из-за уменьшения гормона эстроген в организме женщин. Менопауза увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний. К факторам, приводящим к патологиям сосудов, относят диабет, курение, повышенное давление, ожирение, наследственность, гиподинамию.

Доктор советует бросить курить, поддерживать нормальный вес, контролировать параметры здоровья, заниматься физкультурой, чаще гулять. Немаловажно рациональное питание. Важно, чтобы человек после 45 лет употреблял бобовые, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, рыбу, сою. Продукты с трансжирами необходимо минимизировать.