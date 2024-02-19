Употребление йогурта и квашеной капусты может облегчить симптомы депрессии

Ученые из университета штата Вирджиния обнаружили, что бактерии Lactobacillus, которые содержатся в ферментированных и кисло-молочных продуктах, могут облегчать симптомы депрессии у мышей. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity. Исследование проводилось на двух группах мышей.

В кишечниках грызунов из первой группе присутствовали Lactobacillus, в то время как у животных из второй группы их не было. Результаты оценки поведения мышей показали, что Lactobacillus способны поддерживать в организме нормальный уровень иммунного медиатора, называемого гамма-интерфероном.

Он регулирует реакцию на стресс и помогает предотвратить депрессию. Отмечается, что бактериями Lactobacillus богаты ферментированные и кисло-молочные продукты, такие как йогурт, творог, квашеная капуста, чайный гриб и соленые огурцы.