Онколог Сулиманов предупредил о вреде курения

Один из главных факторов, провоцирующих рак, - это курение, рассказал рассказал «Газете.Ru» врач-онколог Магомед Сулиманов.

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Например, никотин может вызвать рак м гортани, пищевода, печение, легких и других органов. В общей сложности курение является основным фактором риска развития десяти видов рака, отметил он.

Также онколог назвал чрезмерное воздействие ультрафиолета, который разрушает здоровые клетки, провоцируя развитие меланомы. Поэтому при нахождении на солнце кожу необходимо защитить кремами с SPF-фильтрами, а также избегать длительного солнечного воздействия.