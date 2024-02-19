Перечислены самые эффективные домашние средства от боли в горле

В большинстве случаев боль в горле не длится дольше недели, но вы можете сделать несколько вещей, чтобы её облегчить. Например, попробовать натуральные средства.

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Существует несколько средств от боли в горле, которые помогут облегчить её как взрослым, так и детям.

Мёд. Если смешать его с чаем или тёплой водой, он может уменьшить боль в горле. Метаанализ 14 исследований показал, что мёд превосходит лекарства, отпускаемые без рецепта, по улучшению общих симптомов и облегчению кашля при инфекциях верхних дыхательных путей. Однако детям до 1 года нельзя давать мёд из-за вероятности развития ботулизма.

Полоскание солёной водой. Солёная вода или 3-процентная перекись водорода подходят для избавления от бактерий в полости рта и облегчения боли в горле. Тщательно полощите горло, а затем сплёвывайте всё. Проделывайте эту процедуру два-три раза в сутки в течение нескольких дней или до тех пор, пока боль в горле не утихнет.

Полоскание горла пищевой содой. Однако сода не будет эффективнее, чем солёная вода или 3-процентная перекись.

Ромашковый чай. Многие говорят, что тёплый ромашковый чай с мёдом успокаивает боль в горле.

Чеснок. Существует не так много доказательств, подтверждающих его эффективность, но всё они есть. Поэтому можете попробовать.

Бульон или суп. Их дополнительным преимуществом является то, что их намного легче глотать, чем другие средства, они легко проходят через горло и миндалины.

Леденцы или таблетки от боли в горле. Попробуйте их. Возможно, они помогут вам.

Бальзамы, содержащие камфору и ментол. Если вы намажете ими область груди, то есть вероятность, что вам станет лучше.

Пар или влажность. Воспользуйтесь увлажнителем воздуха, так как при пересыхании горла и носа боль в горле почти всегда усиливается.

Из растительных средств вы можете попробовать: перечную мяту, корень алтея, корень лакрицы, скользкий вяз.