Врач Белова рассказала о факторах, провоцирующих преддиабет

Люди, достигшие 45 лет, нередко сталкиваются с таким диагнозом, как преддиабетическое состояние. По словам врача-эндокринолога Московского центра имени А. Р. Довженко, кандидата медицинских наук Юлианы Беловой, это состояние возникает не одномоментно. Для развития преддиабетического состояния необходимо долгие годы вести неправильный образ жизни, не соблюдать принципы правильного питания, а также иметь наследственную предрасположенность.