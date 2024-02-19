Врач Белова рассказала о факторах, провоцирующих преддиабет
Люди, достигшие 45 лет, нередко сталкиваются с таким диагнозом, как преддиабетическое состояние. По словам врача-эндокринолога Московского центра имени А. Р. Довженко, кандидата медицинских наук Юлианы Беловой, это состояние возникает не одномоментно. Для развития преддиабетического состояния необходимо долгие годы вести неправильный образ жизни, не соблюдать принципы правильного питания, а также иметь наследственную предрасположенность.
Проблемы начинают с нарушения углеводного обмена, выявить которые можно по уровню глюкозы в крови.
«Нарушение гликемии натощак, когда уровень глюкозы в крови — 5,6-6,9 миллимоля на литр. При нарушении толерантности к глюкозе — 7,8-11 миллимолей на литр», сообщила врач РИА Новости.
Также Белова назвала прием лекарств для лечения повышенного давления фактором, провоцирующим преддиабетическое состояние. Помимо этого, на развитие патологии указывают лишний вес, нарушение зрения, высыпания на коже или зуд, повышенное давление, боли в сердце, боли или онемение в ногах.
Напомним, нутрициологи называют вредными батончики-мюсли и каши быстрого приготовления.