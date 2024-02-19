Что нельзя делать при близорукости

Офтальмолог Лещенко: при близорукости нельзя долго смотреть вниз
Многие люди с миопией живут как обычно, не догадываясь, что на самом деле это такая же болезнь, как и все остальные, а значит, нужно соблюдать некоторые правила, иначе состояние может заметно ухудшиться. Если с отслоением сетчатки дел иметь не хочется, то лучше следить за своим поведением.
Как объяснила офтальмолог Ирина Лещенко, при близорукости глаз вытягивается, а вместе с ним растягивается и сетчатка. Если зрение будет падать и дальше, то есть риск отслоения сетчатки. Оперативно это исправить можно, но шанс на успех не 100%, к тому же могут быть и повторные отслоения.
- резко наклоняться;
- долго смотреть вниз;
- заниматься экстремальными видами спорта;
рожать естественным образом — только кесарево.
Даже если сделать операцию по коррекции зрения, риск отслоения сетчатки не уходит, потому что при операции форма глаза не меняется. Поговаривают, что ночные линзы восстанавливают зрение. А правда ли это, «Секрету» рассказал офтальмолог Гусев.