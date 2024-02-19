Что нельзя делать при близорукости

Многие люди с миопией живут как обычно, не догадываясь, что на самом деле это такая же болезнь, как и все остальные, а значит, нужно соблюдать некоторые правила, иначе состояние может заметно ухудшиться. Если с отслоением сетчатки дел иметь не хочется, то лучше следить за своим поведением.

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Как объяснила офтальмолог Ирина Лещенко, при близорукости глаз вытягивается, а вместе с ним растягивается и сетчатка. Если зрение будет падать и дальше, то есть риск отслоения сетчатки. Оперативно это исправить можно, но шанс на успех не 100%, к тому же могут быть и повторные отслоения.

резко наклоняться;

долго смотреть вниз;

заниматься экстремальными видами спорта; Чтобы не навредить глазам при миопии (особенно после –6), нельзя:

рожать естественным образом — только кесарево.