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Офтальмолог Лещенко: при близорукости нельзя долго смотреть вниз

Многие люди с миопией живут как обычно, не догадываясь, что на самом деле это такая же болезнь, как и все остальные, а значит, нужно соблюдать некоторые правила, иначе состояние может заметно ухудшиться. Если с отслоением сетчатки дел иметь не хочется, то лучше следить за своим поведением.

Что нельзя делать при близорукости
© Секрет Фирмы

Как объяснила офтальмолог Ирина Лещенко, при близорукости глаз вытягивается, а вместе с ним растягивается и сетчатка. Если зрение будет падать и дальше, то есть риск отслоения сетчатки. Оперативно это исправить можно, но шанс на успех не 100%, к тому же могут быть и повторные отслоения.

Чтобы не навредить глазам при миопии (особенно после –6), нельзя:
  • резко наклоняться;
  • долго смотреть вниз;
  • заниматься экстремальными видами спорта;

рожать естественным образом — только кесарево.

Даже если сделать операцию по коррекции зрения, риск отслоения сетчатки не уходит, потому что при операции форма глаза не меняется. Поговаривают, что ночные линзы восстанавливают зрение. А правда ли это, «Секрету» рассказал офтальмолог Гусев.

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