Три тревожных симптома по утрам могут указывать на рак
Некоторые тревожные симптомы рака обычно проявляются по утрам. При их обнаружении нужно как можно быстрее обратиться к врачу, говорит фармацевт Аббас Канани.
Во-первых, на онкологию может указывать кашель по утрам. Если вы просыпаетесь с ним более двух недель, нужно проконсультироваться со специалистом.
Во-вторых, нельзя игнорировать утреннюю усталость, особенно, если она сопровождается другими симптомами, такими как изменения в работе кишечника и кровотечение.
«Чувствовать небольшую усталость по утрам — это нормально, но если для вас это необычно или вы замечаете усталость, продолжающуюся в течение дня, вам следует проверить это.
В-третьих, тревожным признаком является ночная потливость, которую можно заменить утром в виде мокрого или влажного матраса.