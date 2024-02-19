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Три тревожных симптома по утрам могут указывать на рак

Некоторые тревожные симптомы рака обычно проявляются по утрам. При их обнаружении нужно как можно быстрее обратиться к врачу, говорит фармацевт Аббас Канани.

Во-первых, на онкологию может указывать кашель по утрам. Если вы просыпаетесь с ним более двух недель, нужно проконсультироваться со специалистом.

Во-вторых, нельзя игнорировать утреннюю усталость, особенно, если она сопровождается другими симптомами, такими как изменения в работе кишечника и кровотечение.

«Чувствовать небольшую усталость по утрам — это нормально, но если для вас это необычно или вы замечаете усталость, продолжающуюся в течение дня, вам следует проверить это.

В-третьих, тревожным признаком является ночная потливость, которую можно заменить утром в виде мокрого или влажного матраса.

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