Три тревожных симптома по утрам могут указывать на рак

Некоторые тревожные симптомы рака обычно проявляются по утрам. При их обнаружении нужно как можно быстрее обратиться к врачу, говорит фармацевт Аббас Канани.

Во-первых, на онкологию может указывать кашель по утрам. Если вы просыпаетесь с ним более двух недель, нужно проконсультироваться со специалистом.

Во-вторых, нельзя игнорировать утреннюю усталость, особенно, если она сопровождается другими симптомами, такими как изменения в работе кишечника и кровотечение.

«Чувствовать небольшую усталость по утрам — это нормально, но если для вас это необычно или вы замечаете усталость, продолжающуюся в течение дня, вам следует проверить это.