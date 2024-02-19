Иммунолог Болибок предупредил об опасности вдыхания антигололедных реагентов на дороге

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем грозит длительное нахождение рядом с веществами, которыми обрабатывают зимние дороги. По его словам, это может привести к инфекционному процессу в организме.

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Как рассказал российский медик, антигололедные реагенты для обработки дорог в большинстве случаев состоят из неорганических солей, которые не испаряются, а поднимаются в воздух в виде аэрозоля. Эти достаточно крупные частицы, попадая на кожу и слизистые, оказывают на них раздражающее действие. Об этом пишет радио Sputnik.

– Если они в виде аэрозоля попадают, например, в дыхательные пути, они вызывают химическое раздражение дыхательных путей. Воспаление, которое из-за этого возникает, может привести либо к инфекционному процессу – за счет микробов, которые всегда находятся на слизистых оболочках и на коже, либо к аллергии – за счет попадания каких-то аллергенов, – предупредил врач.

Он объяснил, что эти вещества могут усиливать аллергическую реакцию на пищу или пыль.