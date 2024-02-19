Врач объяснила связь между патологической усталостью и опасными болезнями

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, симптомом каких болезней выступает патологическая усталость.

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Янг отметила, что важно различать обычную усталось от патологической, чтобы на ранней стадии обнаружить возможные заболевания.

«Разграничить эти два состояния нужно для того, чтобы не пропустить момент, когда организм просит о помощи и нуждается в восстановлении», – передает слова Янг «РОСБАЛТ».

По словам врача, патологическая усталось – это когда человек долго не может заснуть ночью и при этом часто просыпается, а утром встает с отекшим лицом и темными кругами под глазами.

Причинами могут быть сразу несколько болезней. Например, самыми распространенными из них являются анемия, заболевания щитовидной железы, хронический стресс или дисфункция надпочечников. В качестве причины также могут выступать неоптимальная работа ЖКТ и нарушение процессов детоксикации.