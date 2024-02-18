В США женщина вылечила диабет, похудев на 72 килограмма. Как это возможно?
Вылечить сахарный диабет возможно. Яркий пример - американка, которая круто изменила свой образ жизни. Она начала заниматься спортом, чаще гулять, контролировать калории, похудела на 72 кг. Примерно через полгода-год после избавления от лишних килограммов, она узнала, что у нее больше нет сахарного диабета и отказалась от лекарств.
Об этом рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.
"Такой стойкой ремиссии можно добиться при условии нормального уровня глюкозы в крови и нормальной чувствительности тканей организма к инсулину при его нормальном синтезе клетками поджелудочной железой", - пишет врач.
Правда, по ее словам, для этого к спорту и подсчету калорий стоит добавить еще несколько пунктов.
Во-первых, нужно обратиться к хорошему эндокринологу и четко выполнять его рекомендации.
Во-вторых, начать правильно питаться, мало просто контролировать калории. Правильное питание дает больший эффект в долгосрочной перспективе.
В-третьих, стоит соблюдать правильный режим сна.
В-четвертых, не нужно заниматься самолечением и покупать без рекомендации врача БАДы и "суперэффективные препараты".