В США женщина вылечила диабет, похудев на 72 килограмма

Вылечить сахарный диабет возможно. Яркий пример - американка, которая круто изменила свой образ жизни. Она начала заниматься спортом, чаще гулять, контролировать калории, похудела на 72 кг. Примерно через полгода-год после избавления от лишних килограммов, она узнала, что у нее больше нет сахарного диабета и отказалась от лекарств.

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Об этом рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Такой стойкой ремиссии можно добиться при условии нормального уровня глюкозы в крови и нормальной чувствительности тканей организма к инсулину при его нормальном синтезе клетками поджелудочной железой", - пишет врач.

Правда, по ее словам, для этого к спорту и подсчету калорий стоит добавить еще несколько пунктов.

Во-первых, нужно обратиться к хорошему эндокринологу и четко выполнять его рекомендации.

Во-вторых, начать правильно питаться, мало просто контролировать калории. Правильное питание дает больший эффект в долгосрочной перспективе.

В-третьих, стоит соблюдать правильный режим сна.