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Неочевидные симптомы: эти 4 признака предупреждают о нарушении метаболизма

Вы не худеете и постоянно устаёте? Причиной этого может быть нарушенный обмен веществ. Эксперты назвали четыре признака, которые предупреждают о том, что организм слишком медленно сжигает калории.

Эти четыре признака предупреждают о нарушении метаболизма
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  1. Вам часто холодно. Особенно если постоянно холодные руки и ноги, несмотря на температуру окружающей среды. Справиться с этой проблемой помогут физические нагрузки.
  2. У вас сухая кожа. В этом случае старайтесь пить больше воды. Это ускорит обмен веществ, а также увлажнит кожу.
  3. У вас выпадают волосы. При нарушении метаболизма волосы и кожа головы получают меньше питания.
  4. Вы постоянно устаёте. Это классический признак нарушенного обмена веществ. Стимулировать метаболизм можно короткими физическими нагрузками.
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