Психолог назвала главные причины ранней смерти порноактрис

Психолог Ольга Елисеева рассказала, что работающие в порноиндустрии актрисы часто имеют серьезные психологические проблемы, связанные с ранней сексуализацией в детстве. В беседе с NEWS.ru специалист объяснила, что сексуальное насилие в раннем возрасте «отрывает человека от тела» и выключает чувства и ощущения, а работа в порноиндустрии компенсирует эти травмы. Вместе с тем такой род деятельности может обернуться развитием плохих привычек у актрис, добавила она.

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Внутри человека есть разрушающая часть психики, которая усиливается из-за внешнего насилия. Бессознательно люди хотят эту часть себя заглушить или вывести вовне, чтобы стало легче. Какое-то время это помогает, но травма растет, и в какой-то момент разрушающая часть поглощает всю личность, — пояснила специалист.

Елисеева добавила, что людям, снимающимся в порнороликах ради заработка, грозит изнурение тела и психологические проблемы. По ее словам, вовлеченность в эту индустрию является «предательством себя», а такого рода компенсация только разрушает человека еще сильнее.

Некоторые люди идут в индустрию за деньгами , но у этих денег большая цена предательства себя, изнурение тела — секс по принуждению, так, как нужно режиссеру, и это разрушает человека, — резюмировала специалист.