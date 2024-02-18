Пациентам с сахарным диабетом приходится постоянно следить за уровнем сахара в крови, весом, диетой и физической активностью. То есть приходится заметно корректировать свой образ жизни. Но даже при таком раскладе ухаживать за собой важно для каждой женщины.

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О том, какие существуют риски для диабетиков в косметологии, aif.ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Оксана Баланова.

Правда ли, что при диабете нельзя ходить к косметологу?

Нет, но проведение процедуры остаётся на усмотрение врача. По словам косметолога, диабет — это не абсолютное противопоказание к проведению косметологических процедур, а относительное. То есть делать манипуляцию или нет, решает врач. Но не стоит из-за этого скрывать свой диагноз — так можно себе только навредить.

Баланова объяснила, что при сахарном диабете у кожи снижается способность восстанавливаться после травматизации. Это связано с нарушением кровоснабжения тканей и снижением их чувствительности. В результате растут риски занести инфекцию и нарваться на ещё большие осложнения. Поэтому врачу-косметологу важно знать о вашей болезни, чтобы правильно подобрать процедуру.