Периодические запоры и отклонения показателей крови могут указывать на рак кишечника

Запоры, поносы, слабость, снижение веса, черный цвет кала и дефицит гемоглобина могут быть признаками поздней стадии рака толстой и прямой кишки (колоректального рака, или КРР). Об этом Наталья Пащенко, кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , рассказала порталу «Страсти».

Симптомами колоректального рака могут быть снижение веса, слабость, периодические запоры или поносы, спастические боли в животе, снижение уровня гемоглобина или повышение СОЭ, перечислила Пащенко.

«Все они характерны для других злокачественных и доброкачественных опухолей. Периодические запоры или поносы, спастические боли в животе могут быть симптомами колита. Наличие неочевидных признаков требует комплексного обследования, которое в принципе должно проводиться у любого здорового человека даже при отсутствии описанных симптомов», — объяснила врач.

Кроме того, все эти признаки появляются на поздних стадиях, когда опухоль имеет большие размеры и перекрывает просвет кишки. Обнаружить рак на ранних стадиях могут скрининговые тесты. Здоровым людям без симптомов назначить их может терапевт. Однако существуют и более специфичные признаки колоректального рака.