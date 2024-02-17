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Периодические запоры и отклонения показателей крови могут указывать на рак кишечника

Запоры, поносы, слабость, снижение веса, черный цвет кала и дефицит гемоглобина могут быть признаками поздней стадии рака толстой и прямой кишки (колоректального рака, или КРР). Об этом Наталья Пащенко, кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала порталу «Страсти».

Периодические запоры и отклонения показателей крови могут указывать на рак кишечника
© Газета.ру

Симптомами колоректального рака могут быть снижение веса, слабость, периодические запоры или поносы, спастические боли в животе, снижение уровня гемоглобина или повышение СОЭ, перечислила Пащенко.

«Все они характерны для других злокачественных и доброкачественных опухолей. Периодические запоры или поносы, спастические боли в животе могут быть симптомами колита. Наличие неочевидных признаков требует комплексного обследования, которое в принципе должно проводиться у любого здорового человека даже при отсутствии описанных симптомов», — объяснила врач.

Кроме того, все эти признаки появляются на поздних стадиях, когда опухоль имеет большие размеры и перекрывает просвет кишки. Обнаружить рак на ранних стадиях могут скрининговые тесты. Здоровым людям без симптомов назначить их может терапевт. Однако существуют и более специфичные признаки колоректального рака.

«Относительно очевидным симптомом КРР является желудочно-кишечное кровотечение. Оно возможно из верхних отделов желудочно-кишечного трата (ЖКТ) и проявляется в виде дегтеобразного стула (черный, жидкий стул). Данная симптоматика характерна для кровотечения из язвы желудка, рака желудка и рака тонкой кишки или восходящих отделов толстой кишки и требует срочной госпитализации, проведения обследования (фиброгастроскопия, колоноскопия) с целью уточнения источника кровотечения и срочного оперативного лечения», — рассказала Пащенко.

Ранее ученые нашли способ увеличить выживаемость при опасном раке в 4 раза.

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