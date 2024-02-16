Невролог рассказала, кто находится в группе риска по Альцгеймеру

Повышенному риску развития болезни Альцгеймера подвержены пожилые люди, особенно женщины, заявила врач Александра Москвичева.

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«Все факторы риска делятся на две категории», – сказала Москвичева.

В первой категории находятся факторы, на которые пациент повлиять не может. Ко второй же относятся факторы, которые можно изменить самостоятельно или при помощи врача.

Как правило, болезнь Альцгеймера развивается у людей старше 60 лет. Уровень риска нарастает каждые несколько лет и достигает своего пика в 7 % к возрастной отметке в 90 лет. При этом доказано, что больше этой болезни подвержены женщины, а также пациенты, имеющие родственников с соответствующим диагнозом.

Помимо этого, на манифестацию болезни могут повлиять и не обусловленные генетически факторы. В первую очередь это слабая интеллектуальная активность, нездоровый образ жизни и вредные привычки. К менее распространенным факторам риска относятся травмы головы и депрессии, сообщает портал runews24.ru.