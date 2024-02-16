Какие продукты нужно есть при дефиците йода: объясняет нутрициолог
Нутрициолог Жанна Тиханычева заявила, что у 70 процентов россиян наблюдается дефицит йода. Она рассказала какие продукты содержат этот важнейший для здоровья элемент.
«Регулирование йодного обмена в организме – сложный биохимический процесс, однако ему можно и нужно способствовать. Один из самых доступных и эффективных способов соблюдения йодного баланса в организме – употребление продуктов, содержащих данный элемент», – отметила она.
Врач сообщила, что много йода содержится в морепродуктах, рыбе, а также морских водорослях. При этом организм сам способен регулировать необходимое количество этого элемента, поэтому добавление в рацион этих продуктов может целиком компенсировать его недостаток.
Кроме того, существует миф о том, что питаться правильно и держать организм в балансе – очень дорогостоящее удовольствие. Однако, по словам нутрициолога, «йодистая» корзина обойдется жителю столицы в среднем в 1000 – 1600 рублей. При этом продуктов хватит на несколько приемов пищи, передает Life.ru.