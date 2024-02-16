Какие продукты нужно есть при дефиците йода: объясняет нутрициолог

Нутрициолог Жанна Тиханычева заявила, что у 70 процентов россиян наблюдается дефицит йода. Она рассказала какие продукты содержат этот важнейший для здоровья элемент.

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«Регулирование йодного обмена в организме – сложный биохимический процесс, однако ему можно и нужно способствовать. Один из самых доступных и эффективных способов соблюдения йодного баланса в организме – употребление продуктов, содержащих данный элемент», – отметила она.

Врач сообщила, что много йода содержится в морепродуктах, рыбе, а также морских водорослях. При этом организм сам способен регулировать необходимое количество этого элемента, поэтому добавление в рацион этих продуктов может целиком компенсировать его недостаток.