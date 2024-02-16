Как гнев влияет на наше физическое здоровье

Слишком долго пребывание в гневе может разрушить тело человека. Вот какие конкретно последствия вас ждут.

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Гнев напрягает сердце. Исследования показывают, что гнев (даже кратковременный гнев, измеряемый по изменениям выражения лица) приводит к изменениям в сердце, которые ухудшают способность мышц перекачивать кровь. Это может способствовать повышению кровяного давления и другим осложнениям: болезни сердца, сердечный приступ, инсульт, метаболический синдром. Также научно доказано, что более гневливые люди подвергаются большему риску ишемической болезни сердца. Ещё одно исследование показало, что более высокий уровень гнева также связан с более высоким риском смерти от ишемической болезни сердца и осложнений.

Гнев повышает риск возникновения сердечных приступов. Учёные обнаружили более чем двукратное увеличение числа инфарктов миокарда в течение двух часов после вспышки гнева. Причём чем сильнее гнев, тем выше вероятность столкнуться с сердечным приступом.

Гнев может нарушить пищеварение. В научных работах отмечается, что стресс может привести к неприятным симптомам в желудочно-кишечном тракте, а в долгосрочной перспективе хронический стресс связан с развитием воспалительных заболеваний кишечника, раздражительности, кишечного синдрома и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

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Слишком много гнева вредно для психического здоровья. Исследования доказывают, что гнев часто усиливается при эмоциональных расстройствах, таких как тревога и депрессия. А ещё он связан с ухудшением симптомов этих расстройств и с меньшей эффективностью лечения. Гнев, особенно длительный, также может влиять на концентрацию и мышление.

Гнев может испортить ваш сон. Уровень гнева от умеренного до высокого был связан с увеличением на 40 70% риска возникновения нарушений сна у взрослых. Другие исследования показывают, что чувство гнева увеличивает психологическое возбуждение и психическое беспокойство, что затрудняет засыпание.