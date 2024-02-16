Гирудотерапия: зачем добровольно сажать на себя пиявок по весне

С древних времен пиявки использовались для лечения болезней и заболеваний.

© РИА Новости

«Лечение пиявками оказывает целебное и оздоровительное воздействие на организм человека — и это доказано научно! Собственно, нет ничего удивительного, что этот традиционный метод терапии процветает и сегодня», — рассказывает специалист по аюрведе Наталья Ефанова.

Гирудотерапия в аюрведе известна как Джалаукавачарана. Попросту и коротко говоря, это терапевтическое прикладывание живых пиявок к коже с целью удаления крови из определенной области тела.

Польза гирудотерапии

Помните текст одной старой песни? «Принимаются заявки на лечебные пиявки — от бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки…» — и ведь тут даже нет особого преувеличения.

«Гирудотерапия действительно помогает излечить кожные заболевания — акне, псориаз и экзему, диабетические язвы, варикозное расширение вен. Пиявок используют для облегчения состояния при подагре, ишиасах, спондилезе поясничного отдела, остеоартрите, различных абсцессах, геморрое. А еще они полезны при заболеваниях глаз, венозном застое, при различных видах инфекций», — утверждает Наталья.

Почему гирудотерапия эффективна

Согласно отчетам специалистов, использование медицинской пиявки стимулирует кровоток в поврежденных тканях как напрямую (через активное питание), так и косвенно (через пассивное кровотечение при отделении пиявки от укуса).

«Слюна пиявки содержит множество активных веществ, которые помогают пациентам. В ней есть местный вазодилататор, который улучшает кровоснабжение, и природные антикоагулянты гирудин и калин, которые предотвращают образование тромбов», — объясняет Наталья.

Процедура пиявочной терапии

Поврежденное место обмывают чистой водой, а пациента усаживают или укладывают. Выбранную пиявку оставляют на поврежденном участке, чтобы она кусала и брала кровь, и поддерживают на месте с помощью эластичной, влажной хлопчатобумажной ткани, которую держат поверх нее.

«Лечение пиявками обычно не болезненно, поскольку слюна пиявки содержит натуральный местный анестетик. Пиявки питаются от 15 минут до часа, после чего отпадают», — говорит Наталья.

Почему стоит подумать о пиявках ближе к весне

После долгой зимы организм, как правило, ослаблен.