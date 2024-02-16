Гинеколог Ищенко рассказал, что 30% россиянок имеют показания к кесареву сечению

По словам заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Сеченовского Университета Анатолия Ищенко, в России почти 30% женщин имеют показания к кесареву сечению. Более того, в некоторых акушерских стационарах этот показатель может достигать 40%. Что касается показателей в мировом масштабе, они составляют 15% женщин, пишут «Известия».

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Гинеколог объяснил, что такие показатели связаны как с ростом населения, так и акушерскими осложнениями во время беременности и родов. Сами женщины также стали просить о проведении кесарева сечения.