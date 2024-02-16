Продажи витамина D в России увеличились на 25% за год

В 2023 году в России продажи витамина D в количественном выражении выросли на 25% относительно 2022 года.

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В 2023 году в России было продано на 25% больше упаковок витамина D, чем в 2022 году. При этом, как отмечают аналитики, прирост по месяцам в среднем составил 31%, наиболее сильно спрос увеличивался в декабре 2023 года – на 58% относительно того же месяца предыдущего года.

Помимо этого, спрос на витамин D в целом увеличивался в период зимних и осенний месяцев, однако весной и летом снижался, об этом свидетельствуют данные одной из крупнейших в России интернет-аптек.