Кардиолог Гандельман объяснил, почему отсутствие эрекции может указать на будущий инфаркт
Кардиолог Герман Гандельман в эфире телепередачи «Жить здорово!» рассказал о связи между потенцией и инфарктом.
Отсутствие эрекции - кровенаполнения сосудов полового члена – означает, что в сосудах есть препятствие.
«Если появляется препятствие в сосудах или атеросклеротическая бляшка, то прежде всего она нарушает кровоток в мелких сосудах полового члена, потом она может расти и закрыть и сердечный сосуд», - рассказал кардиолог.
Риск инфаркта гораздо выше у тех мужчин, у которых есть проблемы с потенцией.