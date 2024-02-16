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Кардиолог Гандельман объяснил, почему отсутствие эрекции может указать на будущий инфаркт

Кардиолог Герман Гандельман в эфире телепередачи «Жить здорово!» рассказал о связи между потенцией и инфарктом.

Отсутствие эрекции - кровенаполнения сосудов полового члена – означает, что в сосудах есть препятствие.

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«Если появляется препятствие в сосудах или атеросклеротическая бляшка, то прежде всего она нарушает кровоток в мелких сосудах полового члена, потом она может расти и закрыть и сердечный сосуд», - рассказал кардиолог.

Риск инфаркта гораздо выше у тех мужчин, у которых есть проблемы с потенцией.

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Герман Гандельман
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