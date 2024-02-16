Новый препарат увеличил выживаемость при раке оболочки органов в 4 раза

Инновационное лечение в четыре раза увеличило трехлетнюю выживаемость при мезотелиоме — редком, но почти всегда смертельном раке. Результаты тестирования новой терапии опубликованы в журнале JAMA Oncology.

В исследовании приняли участие 249 пациентов с мезотелиомой — раком соединительной ткани, покрывающей внутренние органы. Эффект лекарства ADI-PEG20 сравнили с действием обычной химиотерапии. Новое лечение повысило среднюю выживаемость на 1,6 месяца, а трехлетнюю выживаемость — в четыре раза. Это означает, что в четыре раза больше пациентов, чем в группе обычной терапии, были живы через 36 месяцев. Лишь 5-10% пациентов выживают в течение пяти и более лет после обнаружения мезотелиомы.

Новое лекарство может стать первым эффективным препаратом для лечения мезотелиомы, разработанным за 20 лет. Действие лекарства заключается в снижении уровня аргинина в кровотоке. Эта аминокислота нужна для выживания клеток мезотелиомы, которые не могут производить свой аргинин.