Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

Кроме того, продолжила она, ВИЧ-инфицированный человек начинает чувствовать повышенную утомляемость, у него не хватает энергии на дела, ему хочется лечь спать. Также, уточнила Близнюк, при ВИЧ увеличиваются лимфоузлы, особенно шейные, а на коже могут появиться высыпания — красная мелкая сыпь, похожая на аллергическую. Гриппоподобное состояние длится около двух недель, отметила врач, после чего болезнь переходит в бессимптомное состояние.