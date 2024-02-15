Почему болит голова в непогоду? Объяснила невролог

«Во время снегопада головная боль может появляться из-за того, что резко снижается атмосферное давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе, дышать становится сложнее, ухудшается снабжение кислородом тканей и органов (в том числе головного мозга)», — заявила эксперт в беседе с Life.ru .

Как пояснила специалист, этот фактор в сочетании с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, из-за того что организм пытается выровнять артериальное давление, как раз и приводит к головной боли, тошноте и слабости.