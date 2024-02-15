Онколог Варфоломеева назвала основные признаки рака у ребенка

Утомляемость, слабость, резкое снижение аппетита у ребенка, а также лихорадка могут быть признаками онкологии у ребенка. Об этом рассказала директор НИИ Детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина Светлана Варфоломеева.

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Примерно в 50 процентах случаев злокачественные новообразования у детей, за исключением онкологии в области центральной нервной системы, по ее словам, диагностируются без всяких симптомов.

— Их выявляют при проведении тех или иных исследований: анализа крови, УЗИ, рентгенологического исследования грудной клетки, скрининга на первом году жизни, ультразвукового скрининга плода у беременной женщины, — объяснила врач.

Другая половина случаев связана с тяжелой клинической картиной, подчеркнула Варфоломеева. Помимо утомляемости и слабости, признаком тяжелого заболевания может стать лихорадка.

— У ребенка поднимается температура, но нет ни красного горла, ни нарушения деятельности органов и систем. Врач берет анализ крови и видит те или иные «красные флаги», которые могут способствовать пониманию, что это опухолевый процесс, — пояснила онколог.

Важно информировать педиатров о том, что у детей бывают злокачественные новообразования, чтобы они при необходимости могли своевременно направить ребенка на нужные обследования, отметила Варфоломеева в беседе с «Известиями».

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о триггерах-предпосылках, которые могут запустить опухолевые процессы в организме. По ее словам, все вирусы, инфекции, аллергии — «это все вторичная иммунная недостаточность».