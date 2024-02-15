Раскрыты причины болей в спине в зависимости от их расположения

Канани подчеркнул, что боль в спине требует срочного обращения к врачу, если она сопровождается повышением температуры тела, потерей веса, усиливается по ночам, при движении или кашле. Также, по его мнению, стоит посетить врача, если боль не проходит после отдыха или ощущается в верхней части спины, между лопатками. Фармацевт уточнил, что этот симптом может указывать на десятки самых разных заболеваний. Если проблема в почках, объяснил он, то боль ощущается в месте их расположения — под ребрами со спины и отдает в пах. При панкреатите и других болезнях поджелудочной железы появляется острая боль, как правило, в районе живота и спины, указал Канани .