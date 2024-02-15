Названы самые распространенные в России психические заболевания

В России около 4 млн человек страдают психическими расстройствами – об этом сообщила гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Светлана Шпорт.
Эксперт рассказала, что в РФ количество лиц с психическими заболеваниями не достигает 4 млн. Среди них две трети – это расстройства, среди которых депрессия, тревожные расстройства и другие расстройства, – цитирует «Интерфакс».
Всего в мире психическими патологиями страдают 970 млн человек, включая тех, у кого они развились после перенесённого коронавируса. Около 300 млн – люди с тревожными расстройствами и 280 миллионов – с депрессивными. Шизофренией страдают 24 млн человек во всём мире.
Среди детей психические расстройства также распространены. В мире тревожные расстройства диагностируются у 58 млн детей, депрессивные – у 23 млн.
Прозвучало также, что у людей, имеющих в анамнезе психические расстройства, чаще развивается деменция.