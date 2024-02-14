Когда может произойти паралич желудка и как этого избежать

Переедание грозит разными недугами, в числе которых проблемы с ЖКТ: изжога, вздутие, метеоризм. Кроме того, может возникнуть паралич желудка. Об этом рассказал врач общей практики Никита Харлов и объяснил, как этого не допустить.

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«Желудок способен растянуться до 10 литров и более. Если его «тренировать», то там есть очень большие «возможности». Есть же конкурсы профессиональных едоков, которые очень популярны в Америке. И эти люди доедаются до этих 10-литровых размеров, и у них наступает паралич желудка, что выгодно, чтобы выиграть конкурс, но для здоровья это не несет никакой пользы», – отметил эксперт.

По словам Никиты Харлова, при параличе желудка и растянутом состоянии у человека пропадает рвотный рефлекс, поэтому он может засунуть в себя так много еды.

Однако при этом моторная функция нарушается и пища не может двигаться по желудочно-кишечному тракту, образуя затор.

Чтобы избежать подобных проблем, врач рекомендует наладить свое питание и не переедать. Для этого обычному человеку стоит съедать около 300 граммов пищи за один прием.

«В объеме это будет порядка 300-400 миллилитров, в зависимости от плотности того, что туда попадает, и тогда это будет более-менее вредный вариант», – отметил эксперт.

Если чувство голода остается даже при приеме самой биологически ценной еды, то лучше дождаться прошествия несколько часов и поесть еще раз, чем к тем 300 граммам добавлять что-то еще и растягивать желудок.

Также врач отметил, что переедание занимает 85 % среди хронических болезней желудка, которые есть у людей.