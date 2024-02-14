Нарколог указал на связь курения и язвы

Давно не секрет, что курение негативно влияет на весь человеческий организм. Статистика показывает, что среди курильщиков язва, рак пищевода и всего ЖКТ встречаются в разы чаще, чем у некурящих людей. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.

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«Термическое и химическое влияние ядовитого дыма, который содержит никотин, смолы и другие опасные вещества, негативно воздействуют на весь наш желудочно-кишечный тракт. Именно курение одна из основах причин среди возникновения язвенной болезни», — считает специалист.

По мнению Холдина, также опасен для состояния ЖКТ и алкоголь. Причем, чем он крепче, тем сильнее вызванные им патологические изменения внутренних органов, поскольку спирт обжигает стенки желудка и кишечника, поэтому способен привести к появлению не только язвенной болезни, но и онкологических заболеваний.