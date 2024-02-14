Отдых больше не помогает: что такое синдром хронической усталости и как с ним справиться
Усталость, снижение энергии, утомляемость — это симптомы, с которыми сталкивался каждый. В медицине используется термин «астения», под которым подразумевается патологическое состояние утомляемости при обычной для человека нагрузке, которое не проходит даже после длительного отдыха.
О том, что это за состояние и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала психиатр, психотерапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Екатерина Макеева.
Почему возникает астения
Астения не является специфичным проявлением конкретной болезни и может встречаться при самых различных заболеваниях, например:
- эндокринные заболевания;
- анемия;
- вирусные инфекции и другие.
Если причину состояния в результате обследования определить не удается, то с большой вероятностью речь идет о синдроме хронической усталости (СХУ), с которым сталкиваются в среднем 2,5 процента людей, чаще это женщины. Таким образом, диагноз определяется методом исключения. Причины данного состояния до сих пор неизвестны. СХУ может возникнуть после вирусного заболевания (вирус Эпштейна — Барр), травмы, хирургического вмешательства, стресса.
Симптомы СХУ
Основными критериями синдрома хронической усталости являются:
- постоянная усталость в течение минимум шести месяцев;
- выраженное снижение привычной активности и работоспособности;
- отсутствие облегчения после отдыха и сна;
- усиление усталости на фоне физических нагрузок и стресса.
Дополнительные симптомы:
- ухудшение концентрации внимания;
- ощущение недомогания;трудности засыпания;
- головная боль;
- боль в горле, суставах и мышцах.
В большинстве случаев симптомы ослабляются с течением времени, но состояние может продлиться до нескольких лет.
Лечение
Лечение синдрома хронической усталости основано на комплексном междисциплинарном подходе и направлено на отдельные симптомы, такие как депрессия, нарушение сна, боль.
В терапии СХУ используют несколько методов. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение негативного мышления и поведения на более эффективное, что помогает справиться с симптомами усталости, например преодолеть катастрофизацию своего состояния, фиксацию на тягостных симптомах, отказаться от избегающего поведения. Помимо этого, психотерапия помогает справиться с симптомами депрессии, тревоги, нарушениями сна.
Также в лечении используются методы поэтапного увеличения физической нагрузки, что способствует улучшению состояния, поскольку длительные периоды отдыха при СХУ, наоборот, вызывают ухудшение состояния. Пациентам рекомендуют постепенно увеличивать длительность и интенсивность физических нагрузок (ходьба, плавание, занятия в спортзале).
В некоторых случаях обосновано назначение медикаментозной терапии, например антидепрессантов, снотворных препаратов, что помогает справиться с конкретными симптомами СХУ.
Лечение синдрома хронической усталости более эффективно у людей, которые заболели недавно. Длительное течение способствует меньшей вероятности полного выздоровления. В связи с этим важно своевременно обратиться за помощью, в первую очередь к терапевту, для проведения лабораторных исследований и исключения других причин.