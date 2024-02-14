Что такое синдром хронической усталости и как с ним справиться

Усталость, снижение энергии, утомляемость — это симптомы, с которыми сталкивался каждый. В медицине используется термин «астения», под которым подразумевается патологическое состояние утомляемости при обычной для человека нагрузке, которое не проходит даже после длительного отдыха.

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О том, что это за состояние и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала психиатр, психотерапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Екатерина Макеева.

Почему возникает астения

Астения не является специфичным проявлением конкретной болезни и может встречаться при самых различных заболеваниях, например:

эндокринные заболевания;

анемия;

вирусные инфекции и другие.

Если причину состояния в результате обследования определить не удается, то с большой вероятностью речь идет о синдроме хронической усталости (СХУ), с которым сталкиваются в среднем 2,5 процента людей, чаще это женщины. Таким образом, диагноз определяется методом исключения. Причины данного состояния до сих пор неизвестны. СХУ может возникнуть после вирусного заболевания (вирус Эпштейна — Барр), травмы, хирургического вмешательства, стресса.

Симптомы СХУ

Основными критериями синдрома хронической усталости являются:

постоянная усталость в течение минимум шести месяцев;

выраженное снижение привычной активности и работоспособности;

отсутствие облегчения после отдыха и сна;

усиление усталости на фоне физических нагрузок и стресса.

Дополнительные симптомы:

ухудшение концентрации внимания;

ощущение недомогания;трудности засыпания;

головная боль;

боль в горле, суставах и мышцах.

В большинстве случаев симптомы ослабляются с течением времени, но состояние может продлиться до нескольких лет.

Лечение

Лечение синдрома хронической усталости основано на комплексном междисциплинарном подходе и направлено на отдельные симптомы, такие как депрессия, нарушение сна, боль.

В терапии СХУ используют несколько методов. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение негативного мышления и поведения на более эффективное, что помогает справиться с симптомами усталости, например преодолеть катастрофизацию своего состояния, фиксацию на тягостных симптомах, отказаться от избегающего поведения. Помимо этого, психотерапия помогает справиться с симптомами депрессии, тревоги, нарушениями сна.

Также в лечении используются методы поэтапного увеличения физической нагрузки, что способствует улучшению состояния, поскольку длительные периоды отдыха при СХУ, наоборот, вызывают ухудшение состояния. Пациентам рекомендуют постепенно увеличивать длительность и интенсивность физических нагрузок (ходьба, плавание, занятия в спортзале).

В некоторых случаях обосновано назначение медикаментозной терапии, например антидепрессантов, снотворных препаратов, что помогает справиться с конкретными симптомами СХУ.