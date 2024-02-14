Эксперт рассказала о группах риска, подверженных заболеванию Альцгеймера

Эксперт рассказала о группах риска, которые подвержены заболеванию Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, которое может возникнуть после пятидесяти лет. Оно характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, нарушениями памяти и изменением личности. В эксклюзивном материале RuNews24.ru кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичёва рассказала о группах риска по данному заболеванию.
Для начала врач пояснила, что некоторые люди не знают, в чём заключается разница между деменцией и болезнью Альцгеймера. Специалист подчеркнула, что у этих заболеваний есть принципиальное различие.
«Деменция – это синдром. Говоря на простом языке, это совокупность болезненных проявлений. В этом её принципиальное отличие от болезни Альцгеймера, которая является уже заболеванием. То есть деменция – признак болезни Альцгеймера, но может быть и проявлением иных заболеваний, например, хронического нарушения кровообращения в головном мозге. Это можно сравнить с хорошо известным «болевым синдромом». Если у человека обострился остеохондроз, спина будет болеть. Но боль в спине может возникать и при заболевании почек или желудка», — сказала Москвичёва.
Вернёмся к группам риска. По словам специалиста, развитию заболевания подвержены лица старше 60 лет.
«Все факторы риска делят на 2 группы. На первую группу пациент повлиять не в состоянии (например, генетика), а вот вторая (значительно более обширная) – это те факторы, которые можно изменить самостоятельно или обратившись за помощью к специалисту.
1-я группа риска:
- возраст свыше 60 лет. Риск развития БА в течение 1 года для различных возрастных групп составляет: 65–69 лет – 0,3%, 70–74 года – 0,6%, 75–80 года – 0,9%, 80–84 года – 2,3%, 85–89 – 4%, старше 90 лет – 6,9%;
- женский пол;
- родственники с этим заболеванием или наличие генетической предрасположенности (особую роль отводят носительству маркера АПОЕ4).
2-я группа:
- низкий уровень образования и низкая интеллектуальная активность;
- малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем;
- отсутствие контроля за хроническими заболеваниями (артериальной гипертензией, сахарным диабетом), ожирение и нерациональное питание, повторные травмы головы, депрессия», — пояснила врач Москвичёва.
Она добавила, что, согласно статистическим данным, начало заболевания до 65 лет (около 40-50 лет) встречается у каждого 10-го, а также характерно для наследственных форм. Их можно выявить при генетическом тестировании.
«К сожалению, обнаружение таких генов означает почти 100% вероятность развития заболевания, при этом протекает оно менее благоприятно и часто нетипично, из-за чего правильный диагноз устанавливается поздно», — подытожила эксперт.