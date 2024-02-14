Эксперт рассказала о группах риска, подверженных заболеванию Альцгеймера

«Деменция – это синдром. Говоря на простом языке, это совокупность болезненных проявлений. В этом её принципиальное отличие от болезни Альцгеймера, которая является уже заболеванием. То есть деменция – признак болезни Альцгеймера, но может быть и проявлением иных заболеваний, например, хронического нарушения кровообращения в головном мозге. Это можно сравнить с хорошо известным «болевым синдромом». Если у человека обострился остеохондроз, спина будет болеть. Но боль в спине может возникать и при заболевании почек или желудка», — сказала Москвичёва.