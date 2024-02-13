«И самое главное, разжижить кровь: принимать антикоагулянты, пить воду. Выспаться хорошо перед этим, отдохнуть. И мы можем спокойно отправляться на работу, никаких проблем не будет. Но самое важное в этой ситуации — не переедать. То есть не нагружать ни свою иммунную систему, ни желудочно-кишечный тракт», — цитирует врача ОТР.