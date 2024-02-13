«Разрушает жизни»: что такое предменструальная дисфория, которой страдает около 4 миллионов женщин в России
В Тиктоке завирусился ролик врача, поведавшего о состоянии, от которого страдают миллионы женщин. Мужчина ведет аккаунт под псевдонимом Doctor A и, по сообщениям СМИ, является практикующим врачом Национальной службы здравоохранения Великобритании.
По мнению эксперта-инфлюенсера, предменструальная дисфория — заболевание, которое официально не диагностируют и с которым сталкивается примерно 1 из 20 женщин.
Терапевт описал симптом как тяжелую форму ПМС, которая может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем.
«Симптомы могут быть очень интенсивными и тяжелыми. Эмоциональные симптомы могут включать перепады настроения, недостаток энергии, чувство тревоги, депрессию, и они могут быть очень серьезными — мысли о суициде не редкость», — объяснил врач.
Физические симптомы могут включать болезненность груди, ломоту, головные боли, тошноту, рвоту, вздутие живота, проблемы со сном.
Эксперт уверен, что о предменструальной дисфории должно знать как можно больше мужчин и женщин, так как она «разрушает жизни». Как правило, проявляется это состояние примерно за неделю до месячных, при этом, как только менструация начинается, женщины сообщают о значительном улучшении самочувствия.