Возможно, вам знакомо предостережение о том, что в уши не следует вставлять предметы, меньшие локтя, и вы могли ужаснуться от рассказов о несчастных случаях с ватными палочками, приводящих к повреждению барабанной перепонки. Доктор Сет Шварц, специалист по ЛОР-заболеваниям из Virginia Mason Franciscan Health, отмечает, что хотя подобные инциденты и редки, последствия могут быть серьезными, а часто виновниками являются именно ватные тампоны, пишет Центральная Служба Новостей.

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Доктор Александра Квимби, также ЛОР-врач из Университетской больницы штата Нью-Йорк, подчеркивает, что ушная сера не является врагом, который необходимо удалять. Эта смесь жирных выделений, пота и отмерших клеток кожи играет защитную роль для внутреннего уха, задерживая вредные частицы и регулируя влажность. Ушная сера также способствует удалению отмерших клеток из уха.

Специалисты указывают на абразивность ватных тампонов, которая может стимулировать избыточное производство ушного воска и проталкивать его глубже в ушной канал, вызывая зуд, боль и другие симптомы. Скопление ушной серы, влияющее на слух, встречается примерно у 5% взрослых ежегодно, особенно у пожилых людей и пользователей слуховых аппаратов. Люди с кожными заболеваниями или необычной формой ушных каналов могут быть более подвержены риску скопления серы.

Специалисты утверждают, что наилучший метод поддержания чистоты и здоровья ушей заключается в неинтервенции в процесс естественного образования ушной серы. Для безопасного ухода за ушами рекомендовано использовать мочалку. По совету доктора Квимби, внешнюю часть уха следует аккуратно протирать влажной мочалкой, аналогично уходу за остальными частями тела.

В качестве альтернативы предлагаются ушные капли, которые могут фасилитировать процесс самоочищения уха, как отмечает доктор Шварц. Эти препараты особенно эффективны для людей с естественно сухой ушной серой, способствуя её размягчению для последующего удаления. Хотя некоторые пользователи могут считать ушные капли малоэффективными, эквивалентными простому применению воды, они признаны безопасными для использования вместо ватных палочек.