Хирург объяснила, почему нельзя запускать кариес

Поначалу кариес опасен только для эмали, и, если вовремя обратиться к стоматологу, то его легко вылечить. Но запущенный кариес часто становится причиной гораздо более опасных заболеваний.

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Одним из частых последствий нелеченого кариеса становится гнойное «расплавление» мягких тканей – флегмона челюсти. Кариес постепенно разрушает не только эмаль, но и основание зуба – дентин, внутреннюю мягкую часть с нервными окончаниями — пульпу, а позже и периодонт - ткань, соединяющую корень зуба и челюстную кость. Так и возникает флегмона челюсти, говорит врач-хирург Нина Зубова, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Это заболевание может долгое время не беспокоить человека – лишь иногда, например, при употреблении холодной, горячей или сладкой пищи пациент испытывает небольшой дискомфорт. Но в какой-то момент у человека начинается нестерпимая боль, которая и приводит его наконец к врачу.

Флегмона требует срочного хирургического вмешательства. Помимо появления боли, у человека поднимается очень высокая температура, отекает щека, а иногда все лицо и шея. Кожа над пораженной челюстью становится горячей, человеку сложно открыть рот.

Чтобы вылечить флегмону, хирург обезболивает участок и делает разрез в зоне скопления гноя. Полость промывают антисептиком, а пациенту назначают курс антибиотиков и направляют к стоматологу.

Без лечения флегмона может перейти в сепсис, менингит и энцефалит.