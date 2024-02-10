Врач перечислила симптомы диабета, возникающие во рту
Американский стоматолог Вивиан Рокниан из Калифорнии назвала основные признаки сахарного диабета, которые могут возникать во рту как сигнал организма.
Врач отметила, что при развивающемся диабете могут возникать трещины на языке, сухость во рту, сопровождаемая хронической нехваткой слюны. Также при лёгком нажатии могут кровить дёсны.
И если такие признаки присутствуют, стоит посетить специалиста и проверить уровень сахара в крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ferra.ru: главные новости