Врач перечислила симптомы диабета, возникающие во рту

Американский стоматолог Вивиан Рокниан из Калифорнии назвала основные признаки сахарного диабета, которые могут возникать во рту как сигнал организма.

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Врач отметила, что при развивающемся диабете могут возникать трещины на языке, сухость во рту, сопровождаемая хронической нехваткой слюны. Также при лёгком нажатии могут кровить дёсны.

И если такие признаки присутствуют, стоит посетить специалиста и проверить уровень сахара в крови.