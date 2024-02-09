Все медицинские документы в России переведут в электронный вид к 2030 году
Полный переход на формирование медицинских документов в электронном виде в России завершится к 2030 году, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это позволит врачам уделять больше времени общению с пациентами. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко инициативу поддерживает.
Она считает, что если вне зависимости от того, в каком городе и в какой клинике - частной или государственной, данные будут вноситься в единую электронную медицинскую, то это улучшит качество и скорость медицинской помощи:
«Из плюсов, конечно, это то, что уменьшается количество бумаг. Их, в общем-то, нет. И пациенту ничего не нужно помнить и приносить с собой. Потому что, как часто бывает на приеме: «А вот я вчера все собирал! А самый важный документ как раз пациент оставляет дома, или вообще он утерян. Тем более это очень важно, допустим, в каких-то стрессовых ситуациях - экстренная госпитализация. То есть любая госпитализация - это стресс, даже если она плановая. А перед врачом уже полностью собраны все данные, и, естественно, экономится время. А раз экономится время, это даёт возможность быстро поставить диагноз. А это зачастую может стоить жизни пациенту.»
Эксперт, однако, отмечает, что в регионах могут возникнуть сложности, связанные с отсутствием необходимой технической оснащенности медучреждений, а также специалистов, обслуживающих такие системы.