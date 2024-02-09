Все медицинские документы в России переведут в электронный вид к 2030 году

«Из плюсов, конечно, это то, что уменьшается количество бумаг. Их, в общем-то, нет. И пациенту ничего не нужно помнить и приносить с собой. Потому что, как часто бывает на приеме: «А вот я вчера все собирал! А самый важный документ как раз пациент оставляет дома, или вообще он утерян. Тем более это очень важно, допустим, в каких-то стрессовых ситуациях - экстренная госпитализация. То есть любая госпитализация - это стресс, даже если она плановая. А перед врачом уже полностью собраны все данные, и, естественно, экономится время. А раз экономится время, это даёт возможность быстро поставить диагноз. А это зачастую может стоить жизни пациенту.»