Слабое рукопожатие оказалось признаком опасного заболевания

Слабеющее с возрастом рукопожатие может говорить о развитии опасных заболеваний, предупредила терапевт Сара Джарвис. Признаком каких недугов оно является, врач рассказала изданию The Sun.

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По словам Джарвис, общая слабость мышц оказалась признаком проблем с сердцем. Она привела в пример исследование ученых Университета королевы Марии в Лондоне, которые обнаружили, что у людей со слабым хватом сердце было более слабым, увеличенным и поврежденным.

Кроме того, добавила терапевт, слабое рукопожатие может говорить о риске развития деменции в будущем. Это доказало исследование, проведенное Университетом Калифорнии среди 190 тысяч людей среднего возраста. Оно показало, что люди со слабыми кистями рук в юности имели больше когнитивных проблем в старости, включая деменцию.

«Кроме того, пожилые люди со слабым рукопожатием находятся в группе риска по перелому костей из-за падения или остеопороза», — рассказала Джарвис.

Врачи, напомнила она, измеряют силу хвата с помощью кистевого динамометра.