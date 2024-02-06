Средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» будут продавать без рецепта. Их можно будет купить даже онлайн. В Минздраве объяснили, что эти препараты не соответствуют ни одному из требований, которые предъявляют к рецептурным лекарствам. В компании «Гедеон Рихтер», которая выпускает эти средства, отметили, что регулятор оценил международный опыт применения препарата, а также собственные исследования с точки зрения безопасности.

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В то же время в конце 2023 года Минздрав запретил продавать некоторые контрацептивы без рецепта. Среди них — мифепристон и мизопростол. Эти вещества используются для медикаментозного аборта, а мифепристон в низких дозах — ещё и как экстренная контрацепция.

«Постинор» и «Эскапел» (действующее вещество левоноргестрел) оказывают тот же эффект, но теперь продаются без рецепта. Такие действия министерства не все сочли логичными, но в ведомстве объяснили, что левоноргестрел и мифепристон относятся к разным фармакологическим группам и сравнивать их некорректно. Рецептурные препараты могут нанести прямой или косвенный вред здоровью человека даже при правильном применении. А вот «Постинор» и «Эскапел» к ним не относятся.

По словам акушер-гинеколога, специалиста общественного здравоохранения и здоровья, эксперта ВОЗ Любови Ерофеевой, препараты с левоноргестрелом пора давно продавать без рецепта, так как экстренная контрацепция для того и нужна, чтобы принять таблетку в течение 72 часов с момента полового акта, а не записываться к врачу.