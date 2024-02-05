Психиатр рассказал, какие привычки разрушают мозг

Мозг, пожалуй, самый важный орган человеческого тела. Помимо контроля и координации действий и реакций, он позволяет нам думать и чувствовать. Психиатр и специалист по заболеваниям головного мозга Дэниел Амен рассказал о факторах, которые негативно влияют на здоровье органа.

Сахар. Он вызывает воспалительные процессы и увеличивает риск развития ожирения, диабета, депрессии и слабоумия.

В конечном итоге он вызовет повышение уровня сахара в крови, что приведёт к разрушению кровеносных сосудов, и у вас уменьшится приток крови к мозгу. И это плохо.

Удар по футбольному мячу головой. Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что у футболистов вероятность развития деменции на 50% выше, чем у остального населения.

Кофеин. Он сужает приток крови к мозгу. По словам Дэниела Амена, установлена связь между чрезмерным потреблением кофеина и сокращением мозга.